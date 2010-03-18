Размещение статей на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок277 просмотров

Размещать статьи. Знание html необходимо, хотя бы уметь делать таблицы и элементарное выделение текста и простановка ссылок. Цену устанавливает фрилансер.

HTML
15 лет назад
mudhoney
Артем 
42 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо собрать информацию из Википедии

    $30

    Необходимо собрать информацию по всем субъектам Российской Федерации ( http://tinyurl.com/yc8v4nh ) Берется каждый субъект (республика, область, край и т.п., кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и по каждому субъекту вытаскивается список населенных пунктов ( ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Распознание с JPG и TIFF статей и публикация html

    $500

    Поиск по заданному алгоритму статей архиве картинок (алгоритм прост и не отнимет много времени), скачивание нужных картинок и распознание с JPG и TIFF только статей/текста (через Fine Reader или Microsoft Office Imaging Document или любую ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приватный проект для А.Агеевой. Наполнение сайта.

    $20

    Задача - наполнить сайт компании, которая занимается дистрибуцией запчастей для автомобилей. Сайт на платформе Joomla 1.5. Стили прописаны, текст англоязычной версии есть в Word'e, с разбивкой по статьям. Наполнение через визуальный редактор. ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Необходимо залить товары для http://shop.sirius-line.com.ua в раздел "Подставки, Тумбы, Крепления", разместить их по подразделам "Стойки под Hi-Fi компоненты" и "Крепления и кронштейны". Перечень моделей по брэндам прилагается. Магазин сработан на WA. Расплачиваемся через ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание базы товаров (наполнение сайта)

    Нужно напарсить контент с Яндекс-Маркета. Сохранить в определенном формате картинки и описания товаров. Порядка 50 наименований, тематика - фотоаппараты. 2 картики и один файл с ТХК на одну единицу товара.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение форума спортивной тематики

    Требуется наполнение форума по тематике спорт/волейбол по заданным темам в форуме. Сообщения осмысленные, тематические - не более 5 аккаунтов не более 5 сообщений в день от каждого ежедневно, в течении 21 дня. Оплата понедельно ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад