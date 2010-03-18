Необходимо собрать информацию по всем субъектам Российской Федерации ( http://tinyurl.com/yc8v4nh ) Берется каждый субъект (республика, область, край и т.п., кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и по каждому субъекту вытаскивается список населенных пунктов ( ...
Размещение статей на сайте
Размещать статьи. Знание html необходимо, хотя бы уметь делать таблицы и элементарное выделение текста и простановка ссылок. Цену устанавливает фрилансер.
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