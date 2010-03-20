Создание базы товаров (наполнение сайта)

Работать с этим заказчиком на протяжении выполнения заказа было СЛИШКОМ!!!!: слишком легко, слишком приятно, слишком понятно, чего требуется без фраз: а давай-ка мы вот тут переделаем....) Спасибо, Павел, за предоставленную возможность приятно поработать! Успехов и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем, авось когда-нить пригожусь)