Создание базы товаров (наполнение сайта)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок280 просмотров

Нужно напарсить контент с Яндекс-Маркета. Сохранить в определенном формате картинки и описания товаров. Порядка 50 наименований, тематика - фотоаппараты. 2 картики и один файл с ТХК на одну единицу товара.

15 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Отличная работа! Аня очень быстро поняла, что именно требуется, и на следующий день после получения задания работа уже была выполнена. Все четко и аккуратно. Рекомендую.
Работать с этим заказчиком на протяжении выполнения заказа было СЛИШКОМ!!!!: слишком легко, слишком приятно, слишком понятно, чего требуется без фраз: а давай-ка мы вот тут переделаем....) Спасибо, Павел, за предоставленную возможность приятно поработать! Успехов и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем, авось когда-нить пригожусь)

Заявки фрилансеров

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад