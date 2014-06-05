Наполнить сайт Drupal текстом из PDF журнала. 30шт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок288 просмотров

Наполнить сайт Drupal текстом из PDF журнала. 30 статей.

Drupal
15 лет назад
krasniy001
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

first_mirror
Марьяна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$15
1 день
Рекомендую как исполнителя!
Отличный заказчик. чётко ставит задачи, вовремя оплачивает. спасибо за сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

first_mirror
Марьяна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
15 лет назад

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