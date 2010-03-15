Интернет магазин одежды, обуви и сумок ищет контент менеджера, который будет обновлять информацию на сайте 1 раз в три дня по выданному материалу (фото, написание названия товара, выставление цвета, размера и бренда - цену, описание ...
Формирование контактной базы
Необходимо сделать базу email адресов по всем сайтам указанным здесь:
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Business/Marketing_and_Advertising/
Стоимость работы: 50$.
Приоритет будет отдан самому краткому сроку исполнения.
Выбранный исполнитель
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