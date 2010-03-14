Наполнение статического сайта

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Закрыт23 заявки712 просмотров

Имеется сайт (каталог товаров). Нужно его наполнить описаниями продукции. Сам сайт сделан на html, поэтому потребуется минимальное знание верстки.

2 типа страниц:

список товаров (название, описание, маленькая картинка, вес)

описание товара (большая картинка, описание, название, тайтл, название товара в "дублирующей навигации").

Описания товаров, картинки, html-шаблоны уже есть.

40 центов за 1 наименование после выполнения задания на ваш счет в системе weblancer.

Потребуется выполнить оплачиваемое тестовое задание.

Хотелось бы найти человека для постоянного сотрудничества.

HTML
15 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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