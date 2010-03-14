Наполнить интернет магазин

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Закрыт17 заявок353 просмотра

Требуется наполнить интернет магазин кровельных материалов, приблизительно 300 позиций.

5-6 фото цветов кровли, + копипаст описание с другого сайта + 4-5 фото обьектов копипаст но с обработкой в фотошопе до определенного разрешения

15 лет назад
krasniy001
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров