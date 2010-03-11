Постоянная работа по форумам, пресс-релизам

Требуется удаленный сотрудник для Постоянного сотрудничества и выполнения следующих задач:

Размещение пресс-релизов.

16 проектов. Написание и размещение 1 уникального пресс-релиза 2-3к знаков на 3х сайтах. Размещать каждый проект по 1 разу в неделю.

Постинг на форумах.

Поиск тематических форумов по проектам, отписка сообщений в подходящей теме, или создание новой темы.

Размещение ссылок в каталогах и различных справочниках предприятий, базах данных типа wikipedia.ru.

Обмен ссылками.

Отписывать на форумах, вести переговоры с вебмастерами.

Вести отчетность.

Работа ежедневная (5 дней в неделю), не менее 8 часов в день.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

- Присутствие в сети с понедельника по пятницу не менее 8 часов в день

- Опыт подобной работы или понимание того что надо делать

- Упорство и творческий подход

Оплата: 6000 - 15 000 р. в месяц по результатам первого месяца работы.

РАССМАТРИВАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО С КРАТКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ВАС - ОПЫТ, ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ УКАЗАННОЕ ЧИСЛО ЧАСОВ