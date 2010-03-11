Задание. 1. Нужно просканировать, распознать и разместить на сайте книгу. Книга большая около 1000 страниц. Качество хорошее (новое издание) Тематика православие - монастыри Греции. 2. Разместить на блоге ...
Наполнение форума по 3dmax
Для начала 100 сообщений.
1. Каждое не менее 200 символов.
2. Не копипаст, только свое.
3. Только обдуманные сообщения по теме, никакого флуда.
От вас цена за сообщение и за тему.
Возможен выбор нескольких исполнителей. Если нравится, продолжаем работу на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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