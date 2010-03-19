Нужно найти информацию о местах в Мексике, аналогичных городку San Carlos, Sonora (около Guaymas). А именно, небольшие курортные местечки, где говорят преимущественно по английски. Особенное внимание уделить Baja California а также всему остальному, в пределах 1 дня езды от Американской границы.

Составить отчет в виде:

- Информация о месте (обосновать схожесть с San Carlos).

- Вебсайты про это место.

- Английские форумы и доски объявлений для данного места.

- Несколько примеров (5-6 достаточно) вебсайтов небольших локальных бизнесов.

Для самого Сан Карлоса ничего искать не надо.

Если что-то непонятно - спрашивайте. Идеальный канлидат - это тот, кто умеет находить информацию и УЖЕ нашёл что-то.