Найти информацию

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Завершен4 заявки386 просмотров

Нужно найти информацию о местах в Мексике, аналогичных городку San Carlos, Sonora (около Guaymas). А именно, небольшие курортные местечки, где говорят преимущественно по английски. Особенное внимание уделить Baja California а также всему остальному, в пределах 1 дня езды от Американской границы.

Составить отчет в виде:

- Информация о месте (обосновать схожесть с San Carlos).

- Вебсайты про это место.

- Английские форумы и доски объявлений для данного места.

- Несколько примеров (5-6 достаточно) вебсайтов небольших локальных бизнесов.

Для самого Сан Карлоса ничего искать не надо.

Если что-то непонятно - спрашивайте. Идеальный канлидат - это тот, кто умеет находить информацию и УЖЕ нашёл что-то.

15 лет назад
wrc
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

yinshi
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
27 отзывов
15 лет назад
$40
3 дня
Александр вдумчиво и более основательно, чем другой исполнитель, нанятый на этот проект, подошёл к работе. Довёл проект до конца. Мелкие неточности выбранного курса исследований (например, Канкун нам не был нужен) быстро исправил и сделал фактически больше, чем ожидалось. Добросовестный фрилансер, рекомендую.
Было приятно сотрудничать. Чёткая постановка ТЗ и моментальная оплата. Тактичный и порядочный заказчик. Рекомендую.
flowerspowers
Ольга 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$35
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

yinshi
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
27 отзывов
15 лет назад
flowerspowers
Ольга 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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