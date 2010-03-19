Задание. 1. Нужно просканировать, распознать и разместить на сайте книгу. Книга большая около 1000 страниц. Качество хорошее (новое издание) Тематика православие - монастыри Греции. 2. Разместить на блоге ...
Найти информацию
Нужно найти информацию о местах в Мексике, аналогичных городку San Carlos, Sonora (около Guaymas). А именно, небольшие курортные местечки, где говорят преимущественно по английски. Особенное внимание уделить Baja California а также всему остальному, в пределах 1 дня езды от Американской границы.
Составить отчет в виде:
- Информация о месте (обосновать схожесть с San Carlos).
- Вебсайты про это место.
- Английские форумы и доски объявлений для данного места.
- Несколько примеров (5-6 достаточно) вебсайтов небольших локальных бизнесов.
Для самого Сан Карлоса ничего искать не надо.
Если что-то непонятно - спрашивайте. Идеальный канлидат - это тот, кто умеет находить информацию и УЖЕ нашёл что-то.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно пропарсить каталоги в файлы по нашему формату. Плачу 1-2 рубля за каталог. Если напишите УНИВЕРСАЛЬНЫЙ скрипт для парсинга, а не будете перебирать каталоги руками можно будет обсудить цену за скрипт. ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $15
Необходимо основательно поискать и найти доступный инструментарий статистики конверсии посетителей (счетчик посещений) Требования: 1) Общее количество посетителей за день, неделю, месяц 2) Отсеивание поисковых роботов и ...Завершен15 лет назад
Не СПАМ. Нужно оставлять разумные, осмысленные, грамотные по тематике моего ресурса (http://vamproekt.com) комментарии на 1-3 предложения в любых русскоязычных блогах. Списки блогов берете сами из блог-каталогов. Один комментарий в блоге. Все комментарии разные. ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно найти статьи с объемом от 3К знаков (без учета пробелов) по заданным тематикам. Я даю список тематик (это краткое описание сайта, где будет размещаться найденная статья), ваша задача - найти хорошую ...Завершен15 лет назад
Отредактировать по инструкции предоставленной партнерам сайт http://shop.shopomen.ru я как понял нужно менять названия и описание товара.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо наполнить каталог магазина используя только эти клавишы ctrl+c - ctrl+v поэтому и цена невысокая - 0.1$ за один размещенный!Завершен15 лет назад
- $50
Требуется сотрудник для работы на форумах. Необходимо информационное наполнение на форуме. Минимум 600 сообщений в месяц в соответствии с графиком. Тематика - туризм в Крыму. Еженедельный ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Добрый день! Нужен человек, который возьмет с сайта текстовую информацию (около 100 стр.) и перенесет ее в ворд. Задача элементарная, но нужно сделать все аккуратно (чтобы главы/разделы были выделены, ...Завершен15 лет назад
Есть список блогов. 100 ссылок. нужно их прокомментировать ручками и по теме. Цену и сроки.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад