Ручное комментирование блогов.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок240 просмотров

Есть список блогов. 100 ссылок. нужно их прокомментировать ручками и по теме.

Цену и сроки.

15 лет назад
zorin
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Заполнить каталог на сайте, источник - pdf

    Есть каталог продукции (электрические генераторы). Скриншот одной страницы есть в приложении. Сам каталог http://16tron.ru/europower.rar (1.97 мб) Нужно каталог представить на сайте. Вытянуть оттуда таблицы, фото, текст. И представить в ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение каталога сайта о недвижимости

    Необходимо сделать описание домов Москвы. предоставляется подробная инструкция и шаблон (1 описание получается примерно 500 знаков). вся информация берется из интернета.заполнять сразу в бэкофисе сайта. оплата – 1 описание 10 рублей ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Повносить категории в блог

    $10

    Есть каталог сайтов http://dmoz.org Мне нужно чтоб все категории первого и второго уровней были в блоге на WordPress http://forwm.com/ Я сделал пример с категорией World и Russia. Это первый и второй уровень. ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение

    Нужно для сайта exgl.ru: Поменять описания, подогнать картинки по общему размеру, вставить цены и категории. 200 товаров. сроки и цены пожалуйста

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разместить сообщения на форум

    $50

    Есть форум и акк на нем, и есть 400 готовых сообщений которые нужно запостить на этот форум. Ничего сложного, вы просто копируете уже готовые сообщения и рассылаете на определенный форум. Срок выполнения 2 дня. Оплата ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение каталога сайта ИМ товарами

    В файле Ексель формируем таблицу. Заполняем 4...6 полей. Подбираем товар, под товар картинку, соединяем все на сайте. Товаров порядка 200. Обновление - не более 20 поз/день. На старте вообще до 10 в неделю. ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Описания к объектам

    Необходимо написание оригинальных текстов (ПОЛНОЦЕННЫХ описаний) к фильмам, книгам, играм, путешествиям (достопримечательностям) и известным персонам на сайте Imhonet.ru. Описание - это полный рерайт для SEO-оптимизации с указанием ключевых слов, неоднократным упоминанием названий ...

    Наполнение сайтов5 исполнителей
    Завершен
    15 лет назад

  • Прогон сообщений по форумам

    $50

    Количество, цена, форма отчета. Сразу пишите в icq или личку информацию, не надо ждать ответного "здрасте". В качестве отчета хотелось бы список ссылок, чтобы я мог скриптом проверить процент валидности.

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подборка флеш-игр

    Для игрового раздела сайта нужно составить подборку из 50-60 флеш-игр, разбитых по категориям. Требования к играм: - бесплатная или символическая плата за лицензию - интересные, качественные (мусор не нужен) ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад