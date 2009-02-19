zorin

Руслан zorin

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Фрилансер-трудолюб

Специализируюсь на:

- написании статей;

- создание персональных сайтов на различных ЦМС;

- создании аватар, иконок, баннеров;

- написании уникальных рефератов, курсовых и докладов;

- копирайт и рерайт;

- соченении стихотворений;

Хорошо знаю:

- Macromedia Flash;

- язык программирования HTML;

Продвигаю сайты статьями за 850 руб.

Портфолио

Отзывы заказчиков

antig
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$7
10 баллов
16 лет назад
Нужен баннер
Сделал за очень короткое время - в срок. Никаких нареканий нету, стильно и самое главное не дорого.
raz2pli
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
9 баллов
16 лет назад
Флеш-баннер. Проект для фрилансера zorin.
Всегда на связи. Всегда прислушивается к пожеланиям заказчика, работает оперативно и творчески. Рекомендую.
BOMJARA
Artur 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
$20
10 баллов
16 лет назад
Создать 2 логотипа
Отличный дизайнер.. нужно было сделать 2 логотипа.. на каждый предложил по несколько интересных вариантов.. работу выполнил неимоверно быстро.. а самое главное качественно и недорого!! всем советую!! тут уж не 10 баллов, а больше))
Ждал-ждал оплаты за производство ЛОГО. Прошло почти 2 недели, так и не дождался. Делайте выводы товарищи фрилансеры, не связывайтесь с данным заказчиком.
Ответный отзыв
danilbaht
Владимир 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Защита сайта от SQL-Иньекций и прочих недугов
SQL
Отличный фрилл! Сделал всё в кратчайшие сроки быстро и качественно! Приятен в общении. Рекомендую всем!
OlgaVictorovna
Ольга 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$3
10 баллов
16 лет назад
Gif баннер к 14 февраля
Руслан работает быстро и качественно. Что важно, учитывает пожелания заказчика. Держит сроки. Адекватный дизайнер.
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