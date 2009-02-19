Фрилансер-трудолюб
Специализируюсь на:
- написании статей;
- создание персональных сайтов на различных ЦМС;
- создании аватар, иконок, баннеров;
- написании уникальных рефератов, курсовых и докладов;
- копирайт и рерайт;
- соченении стихотворений;
Хорошо знаю:
- Macromedia Flash;
- язык программирования HTML;
Продвигаю сайты статьями за 850 руб.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Флеш-баннер для сайта http://www.gracii.com346 просмотров
- Флеш-Баннер для сайта с онлайн-тестами322 просмотра
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
16 лет назад
Сделал за очень короткое время - в срок. Никаких нареканий нету, стильно и самое главное не дорого.
$10
9 баллов
16 лет назад
Всегда на связи. Всегда прислушивается к пожеланиям заказчика, работает оперативно и творчески. Рекомендую.
$20
10 баллов
16 лет назад
Отличный дизайнер.. нужно было сделать 2 логотипа.. на каждый предложил по несколько интересных вариантов.. работу выполнил неимоверно быстро.. а самое главное качественно и недорого!! всем советую!! тут уж не 10 баллов, а больше))
Ответный отзыв
Ждал-ждал оплаты за производство ЛОГО. Прошло почти 2 недели, так и не дождался. Делайте выводы товарищи фрилансеры, не связывайтесь с данным заказчиком.
$10
10 баллов
16 лет назад
SQL
Отличный фрилл! Сделал всё в кратчайшие сроки быстро и качественно! Приятен в общении. Рекомендую всем!
$3
10 баллов
16 лет назад
Руслан работает быстро и качественно. Что важно, учитывает пожелания заказчика. Держит сроки. Адекватный дизайнер.