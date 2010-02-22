promo-traffic

Андрей promo-traffic

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Опыт работы с HTML, CSS, JScript, PHP, MySQL, AJAX.

Раскрутка сайтов(SEO).

Тест скриптов и сайтов на уязвимости

PHPMySQLHTMLCSSAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
neoluxe
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Разместить Google Adsense
Всё сделано в лучшем виде.
Все ок
Ответный отзыв
Deviant
Роман 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Мелкие доработки по готовому сайту
Работа сделана хорошо и быстро. грех жаловаться:)
все ок спасибо за работу и своевременную оплату
Ответный отзыв
GreenKz
Ержан 
29 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Натянуть HTML шаблон на DLE 9.0
Сделал натяжку быстро, качественно и аккуратно. Выполнил мои капризы. Спасибо вам!
Своевременная оплата и четкие задачи
Ответный отзыв
Oleg1979
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Устранение дыр у Masvet'a
Отличный программист! Избавил казино от многочисленных дыр и уязвимостей! Сделал даже намного больше чем входило в цену. Надеюсь на продолжительную работу.. ;)
Спасибо за интересную работу
Ответный отзыв
popovius
Цц 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
20 отзывов(-1)
$20
1 балл
14 лет назад
Поправить поиск на сайте (Царинжапов Андрей)
Оказал консультацию
спасибо за интересную задачу и своевременную оплату
Ответный отзыв