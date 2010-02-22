Андрей promo-trafficpromo-traffic
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия218 просмотров
- Без названия238 просмотров
- Без названия251 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Всё сделано в лучшем виде.
Ответный отзыв
Все ок
$10
10 баллов
13 лет назад
Работа сделана хорошо и быстро. грех жаловаться:)
Ответный отзыв
все ок спасибо за работу и своевременную оплату
$15
10 баллов
13 лет назад
Сделал натяжку быстро, качественно и аккуратно. Выполнил мои капризы. Спасибо вам!
Ответный отзыв
Своевременная оплата и четкие задачи
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличный программист! Избавил казино от многочисленных дыр и уязвимостей! Сделал даже намного больше чем входило в цену. Надеюсь на продолжительную работу.. ;)
Ответный отзыв
Спасибо за интересную работу
$20
1 балл
14 лет назад
Оказал консультацию
Ответный отзыв
спасибо за интересную задачу и своевременную оплату