Oleg1979

Олег Скворцов Oleg1979

 
44 годаРоссия/Рязань
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Рад знакомству =)

  • Маленькие пометочки в баннере.

    $50

    Есть шапка (интернет казино), с исходником. Нужно выровнять в ней надписи, и изменить название нескольких ссылок. Подробное ТЗ дам при переписке.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • При регистрации сделать заливку e-mail в базу.

    $50

    Есть сайт (интернет казино), там нужно проделать: 1. При регистрации клиента, заливать e-mail (клиента) в базу рассылки новостей проекта. 2. При вводе неверного e-mail (в регистрации), сделать окошко с надписью: "Вы ввели не верный e-mail." Все подробно объясню ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист движка Masvet.

    Требуется программист имеющий дело с движком Masvet. Работы много. Оплата сдельная. Внимание! Нужен работящий и ответственный программист. Пишите в данном тендере, или в icq: 603-480-234 Набираем 2-3 программиста, так как работы действительно много. С уважением.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для интернет казино.

    $15

    Нужно нарисовать логотип для интернет казино. Размер должен быть большой, так как будут делаться кружки, ручки и прочее с изображением логотипа. Будут вопросы - всё подробно напишу. Пишите свои предложения в icq или в тендере. P.S. Макет прикрепил ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Фон для интернет казино.

    $50

    Нужно нарисовать фон для интернет казино. Желательно во flash (если во flash вообще можно ставить фон). Сворованные фоны не принимаются. Вы рисуете фон по своим и моим соображениям... Конечно же это будет мотивирующий фон, так как тематика: ...

    Flash
    Анимация9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавление к игре FUN режима (движок: Masvet).

    $10

    Доброе время суток. Есть игра: Resident, которая установлена на интернет-казино (движок: Masvet). На данный момент эта игра работает только в режиме "реальных денег", нужно добавить FUN (бесплатный) режим. За добавление данного режима к игре, плачу: 10 $. С ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редактирование модулей для движка Masvet.

    $15

    Добрый день. Значит есть интернет-казино, которое стоит на движке Masvet. На нём стоит два модуля оплаты (пополнения игрового счёта) - InterKassa и Free-Kassa. Проблема в том, что когда кто-то пополняет игровой счёт, то деньги автоматически на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется сайт-визитка.

    Требуется сайт-визитка. Пишите свои цены, условия, сроки в теме. P.S. То что требуется (на подобие) я прикрепил к тендеру. Контакты: ICQ: 603480234 Skype: jimmka3 Желательно отписывайтесь в тендере.

    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скопировать дизайн на движок Masvet

    $10

    Нужно скопировать дизайн с сайта http://kazinoroyal.com/ на сайт http://premium-casino.net/ Конечно же после того, как работу сделаете, мы подправим немного сайт (блоки передвинем, какие-то ссылки уберём, какие-то добавим...) ВАЖНО! Работаю только с теми людьми, которые имели дело с ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редактирование сайта под магазин.

    $35

    Здравствуйте дорогие ВебЛансеры. Необходимо из http://autovin62.ru/ - этого сайта сделать полноценный интернет магазин. А конкретней: - Сделать регистрацию. - Залить прайс лист на отдельную страницу (прайс в Excel). - Возможность заказа товара по прайс листу. - Сделать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание GIF баннера

    $17

    Необходим баннер, для интернет-казино - http://www.premium-casino.net Размер - 468x60 Анимационный Текст: "Premium-Casino.Net" "Poker, 777, Рулетка..." Нужно чтобы всё было стильно и солидно... Icq (для связи) - 603-480-234

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Устранение дыр у Masvet'a

    Здравствуйте, дорогие ВебЛансеры. Есть интернет-казино, на движке Masvet - http://premium-casino.ru Необходимо обнаружить, продемонстрировать и закрыть, уязвимости и дыры. ICQ (для связи) - 603480234

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редактирование шапки на Flash.

    $5

    Здравствуйте, дорогие ВебЛансеры. Необходимо отредактировать шапки для интернет казино - http://www.premium-casino.ru/ Нужно сделать на Flash, но нужно делать ни с нуля, а по приложенным исходникам (формат: .FLA). Что именно нужно переделать: - Нужно изменить свет кнопок (всего: 6 ...

    Flash
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
ninja6791
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
2 балла
4 года назад
Редактирование шапки на Flash.
Ок
Отличный дизайнер! Сработали быстро и чётко. Всего за 5 долларов, получил изумительную работу ценой гораздо больше. Надеюсь, что наше сотрудничество продлиться. Советую!
Ответный отзыв
promo-traffic
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Устранение дыр у Masvet'a
Спасибо за интересную работу
Отличный программист! Избавил казино от многочисленных дыр и уязвимостей! Сделал даже намного больше чем входило в цену. Надеюсь на продолжительную работу.. ;)
Ответный отзыв
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Маленькие пометочки в баннере.
Оплата моментально после сдачи, спасибо за сотрудничество!
Получил отличную шапку ;) Анна осуществила все мои пожелания на деле, всего за пол дня. Оперативность, качество - у Анны приветствуется! Рекомендую! Надеюсь будем сотрудничать в дальнейшем ;)
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Логотип для интернет казино.
От работы остались только положительные эмоции. Все очень быстро, оперативно, по сути. Своевременная оплата, приятное общение. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличная работа! Логотип просто прелесть =) Логотип с нуля в векторе сделала за 1-2 часа - и именно то, что я хотел. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
DeMONiZ
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Забить новости в прокрутку.
Отличный заказчик! Надеюсь на длительно сотрудничество!
Отличная работа. Сделано всё быстро и качественно. Надеюсь продолжим сотрудничество =). Рекомендую!
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