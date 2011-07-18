Есть шапка (интернет казино), с исходником. Нужно выровнять в ней надписи, и изменить название нескольких ссылок. Подробное ТЗ дам при переписке.
- $50Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Есть сайт (интернет казино), там нужно проделать: 1. При регистрации клиента, заливать e-mail (клиента) в базу рассылки новостей проекта. 2. При вводе неверного e-mail (в регистрации), сделать окошко с надписью: "Вы ввели не верный e-mail." Все подробно объясню ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Необходимо на интернет казино, поставить авторизацию, регистрацию, восстановление пароля, как тут: http://www.crystalslot.com/?page=autoВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется программист имеющий дело с движком Masvet. Работы много. Оплата сдельная. Внимание! Нужен работящий и ответственный программист. Пишите в данном тендере, или в icq: 603-480-234 Набираем 2-3 программиста, так как работы действительно много. С уважением.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Нужно нарисовать логотип для интернет казино. Размер должен быть большой, так как будут делаться кружки, ручки и прочее с изображением логотипа. Будут вопросы - всё подробно напишу. Пишите свои предложения в icq или в тендере. P.S. Макет прикрепил ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $5
Есть интернет-казино. Нужно забить новости которые есть на сайте в прокрутку, новости пишу не через админку, а вручную, через index.Завершен12 лет назад
- $10
Надо сделать в flash презентацию по тематике интернет казино, в которой будет 3-и слайда (без озвучки). Пример: http://3tuza.net/img/main_fl_ru/3tuza_main.swfЗавершен12 лет назад
- $5
Добавление бонуса. Специально для: Сергей novvo.Завершен12 лет назад
- $50
Нужно нарисовать фон для интернет казино. Желательно во flash (если во flash вообще можно ставить фон). Сворованные фоны не принимаются. Вы рисуете фон по своим и моим соображениям... Конечно же это будет мотивирующий фон, так как тематика: ...Анимация9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Доброе время суток. Есть игра: Resident, которая установлена на интернет-казино (движок: Masvet). На данный момент эта игра работает только в режиме "реальных денег", нужно добавить FUN (бесплатный) режим. За добавление данного режима к игре, плачу: 10 $. С ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $15
Добрый день. Значит есть интернет-казино, которое стоит на движке Masvet. На нём стоит два модуля оплаты (пополнения игрового счёта) - InterKassa и Free-Kassa. Проблема в том, что когда кто-то пополняет игровой счёт, то деньги автоматически на ...Завершен12 лет назад
Требуется сайт-визитка. Пишите свои цены, условия, сроки в теме. P.S. То что требуется (на подобие) я прикрепил к тендеру. Контакты: ICQ: 603480234 Skype: jimmka3 Желательно отписывайтесь в тендере.Веб-программирование25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно скопировать дизайн с сайта http://kazinoroyal.com/ на сайт http://premium-casino.net/ Конечно же после того, как работу сделаете, мы подправим немного сайт (блоки передвинем, какие-то ссылки уберём, какие-то добавим...) ВАЖНО! Работаю только с теми людьми, которые имели дело с ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $35
Здравствуйте дорогие ВебЛансеры. Необходимо из http://autovin62.ru/ - этого сайта сделать полноценный интернет магазин. А конкретней: - Сделать регистрацию. - Залить прайс лист на отдельную страницу (прайс в Excel). - Возможность заказа товара по прайс листу. - Сделать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $17
Необходим баннер, для интернет-казино - http://www.premium-casino.net Размер - 468x60 Анимационный Текст: "Premium-Casino.Net" "Poker, 777, Рулетка..." Нужно чтобы всё было стильно и солидно... Icq (для связи) - 603-480-234Анимация1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, дорогие ВебЛансеры. Есть интернет-казино, на движке Masvet - http://premium-casino.ru Необходимо обнаружить, продемонстрировать и закрыть, уязвимости и дыры. ICQ (для связи) - 603480234Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $5
Здравствуйте, дорогие ВебЛансеры. Необходимо отредактировать шапки для интернет казино - http://www.premium-casino.ru/ Нужно сделать на Flash, но нужно делать ни с нуля, а по приложенным исходникам (формат: .FLA). Что именно нужно переделать: - Нужно изменить свет кнопок (всего: 6 ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад