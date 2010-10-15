Редактирование шапки на Flash.

$5
ПрочееЗавершен1 заявка222 просмотра
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Здравствуйте, дорогие ВебЛансеры.

Необходимо отредактировать шапки для интернет казино - http://www.premium-casino.ru/

Нужно сделать на Flash, но нужно делать ни с нуля, а по приложенным исходникам (формат: .FLA).

Что именно нужно переделать:

- Нужно изменить свет кнопок (всего: 6 кнопок), на темно-коричневый или голубой.

- Заменить фоновую картинку на более престижную (найдёте в интернете).

Увидеть какая сейчас у нас шапка, Вы можете на - http://www.premium-casino.ru/

P.S. Приложен архив с двумя шапками, но они ни чем не отличаются, только текст разный, и всё.. Но отредактировать надо обе шапки.

P.S.S. Если сработаемся, то работа будет долгосрочная, так как надо будет нам ещё баннеры сделать.

Icq для связи - 603480234

За редактирование двух шапок, плачу - 5 долларов (работа не пыльная ))

13 лет назад
Oleg1979
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ninja6791
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Отличный дизайнер! Сработали быстро и чётко. Всего за 5 долларов, получил изумительную работу ценой гораздо больше. Надеюсь, что наше сотрудничество продлиться. Советую!
Ок
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