Редактирование шапки на Flash.

Здравствуйте, дорогие ВебЛансеры.

Необходимо отредактировать шапки для интернет казино - http://www.premium-casino.ru/

Нужно сделать на Flash, но нужно делать ни с нуля, а по приложенным исходникам (формат: .FLA).

Что именно нужно переделать:

- Нужно изменить свет кнопок (всего: 6 кнопок), на темно-коричневый или голубой.

- Заменить фоновую картинку на более престижную (найдёте в интернете).

Увидеть какая сейчас у нас шапка, Вы можете на - http://www.premium-casino.ru/

P.S. Приложен архив с двумя шапками, но они ни чем не отличаются, только текст разный, и всё.. Но отредактировать надо обе шапки.

P.S.S. Если сработаемся, то работа будет долгосрочная, так как надо будет нам ещё баннеры сделать.

Icq для связи - 603480234

За редактирование двух шапок, плачу - 5 долларов (работа не пыльная ))