Редактирование шапки на Flash.

Требуется редизайн группы ВКонтакте http://vkontakte.ru/club11484997 Просьба скидывать ссылки на свои работы.
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Здравствуйте, дорогие ВебЛансеры.
Необходимо отредактировать шапки для интернет казино - http://www.premium-casino.ru/
Нужно сделать на Flash, но нужно делать ни с нуля, а по приложенным исходникам (формат: .FLA).
Что именно нужно переделать:
- Нужно изменить свет кнопок (всего: 6 кнопок), на темно-коричневый или голубой.
- Заменить фоновую картинку на более престижную (найдёте в интернете).
Увидеть какая сейчас у нас шапка, Вы можете на - http://www.premium-casino.ru/
P.S. Приложен архив с двумя шапками, но они ни чем не отличаются, только текст разный, и всё.. Но отредактировать надо обе шапки.
P.S.S. Если сработаемся, то работа будет долгосрочная, так как надо будет нам ещё баннеры сделать.
Icq для связи - 603480234
За редактирование двух шапок, плачу - 5 долларов (работа не пыльная ))
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