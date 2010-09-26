Нужны креативные идеи для звезд эстрады

Прива, нужно сделать толковый МедиаКит для сайта forexAW.com делается данная штука с целью привлечения рекламодателей. Формат - как обычно в ПоверПоинте, а если по руски: Microsoft PowerPoint Ответы по ценам/срокам и возможностям писать в ICQ 396-12ноль-12,4 Стиль МедиаКита необходимо соблюдать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с уходом, креативного художника-постановщика, срочно нужны 5-6 толковые идеи под работу со звездами. (фотосъемка)
Что нужно:
1. Для списка людей, которые будут либо по телефону либо по ICQ озвучены, придумать креативный фотосет.
2. Раскадровка.
3. Место фотосъемки.
Кто будет на фотосъемке: модели, визажисты, фотографы, известные личности.
Требование к фрилансеру, нужны очень интересные идеи, но имейте ввиду, что в аренду пол Мосфильма, мы брать не будем. При достижении результата, мы привлечем Вас непосредственно в проект, и реклама вашего имени будет обеспечена. Крайне желательно, что бы фрилансер был из Москвы.
Спасибо.
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