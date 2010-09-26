Нужны креативные идеи для звезд эстрады

В связи с уходом, креативного художника-постановщика, срочно нужны 5-6 толковые идеи под работу со звездами. (фотосъемка)

Что нужно:

1. Для списка людей, которые будут либо по телефону либо по ICQ озвучены, придумать креативный фотосет.

2. Раскадровка.

3. Место фотосъемки.

Кто будет на фотосъемке: модели, визажисты, фотографы, известные личности.

Требование к фрилансеру, нужны очень интересные идеи, но имейте ввиду, что в аренду пол Мосфильма, мы брать не будем. При достижении результата, мы привлечем Вас непосредственно в проект, и реклама вашего имени будет обеспечена. Крайне желательно, что бы фрилансер был из Москвы.

Спасибо.