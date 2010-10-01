Убрать надпись на логотипе

ПрочееЗавершен4 заявки219 просмотров
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Доброго времени.

Нужно убрать на логотипе 1 (в приложении) надпись "виртуальный Брест" и "v 3.0"

По возможности немного улучшить качество (нормальное отображение при печати шириной 10 см. и пропорциональной высотой). Либо перерисовать.

Недорого.

13 лет назад
EvgenySedov
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Vitaflax
Виталий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
$5
1 день
Сделал очень быстро (минут за 20-30). Все просто замечательно. Надписи убрал, размер картинки увеличил.
Всё оплатил, вовремя и полностью. Рекомендую, как ответственного заказчика.
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