Проект по электрике и слаботочным сетям

$1265
ПрочееЗакрыт1 заявка204 просмотра
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Проектная работа, стадия РП, раздел ЕП(електропостачання та обладнання)

+слаботочные сети (пожаротушение сигнализация, пожаротушение кухонного оборудования и молниезащита)

ОБЕКТ: солдатская столовая на 500 чел.

Проект без согласования, но будет проходить экспертизу.

2 этажа, 1300 м. кв.

Бюджет 10000 грн.

Свыше 11000 предложения не рассматриваются

13 лет назад
spellme
Павел 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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