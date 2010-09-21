Проект по электрике и слаботочным сетям

На главной странице сайта martynova.com надо изменить (представить варианты и отрисовать после согласования) графические заголовки "о коллегии", "новости" и "публикации". Не устраивает качество отрисовки (шрифт оставить Arial)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проектная работа, стадия РП, раздел ЕП(електропостачання та обладнання)
+слаботочные сети (пожаротушение сигнализация, пожаротушение кухонного оборудования и молниезащита)
ОБЕКТ: солдатская столовая на 500 чел.
Проект без согласования, но будет проходить экспертизу.
2 этажа, 1300 м. кв.
Бюджет 10000 грн.
Свыше 11000 предложения не рассматриваются
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