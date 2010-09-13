Карты Google

Необходимо сделать надпись (адрес сайта) в png с прозрачным фоном. размером примерно 320 * 80 чтобы защитить фотографии на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, у которого есть опыт работы с картами гугл. Только Киев. Доделка сайта, дальнейшая разработка, дальнейшее участие в его жизнедеятельности
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