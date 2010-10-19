Изменить текст на стилизованной картинке

$15
ПрочееЗавершен21 заявка305 просмотров
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Всем привет.

Есть картинка, на которой всего 2 элемента: компьютерная мышка и текст (1 слово). Надо изменить слово на рисунке, при этом имитировав стиль, которым текст был написан в исходнике. Исходник, нужный вариант цвета и макет (где должно быть расположен текст в новом варианте) прилагаются.

13 лет назад
S_Marina
Marina 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
alex_zavi
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$15
5 дней
Работа была выполнена качественно и быстро. Порадовало внимание к мнению заказчика и своевременное внесение исправлений. Результат отличный.
Приятно работать с такими заказчиками, которые могут объяснить, что им нужно и оперативно оплачивают труд. Спасибо за сотрудничество!
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