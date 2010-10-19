Изменить текст на стилизованной картинке

Всем привет.

Есть картинка, на которой всего 2 элемента: компьютерная мышка и текст (1 слово). Надо изменить слово на рисунке, при этом имитировав стиль, которым текст был написан в исходнике. Исходник, нужный вариант цвета и макет (где должно быть расположен текст в новом варианте) прилагаются.