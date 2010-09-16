Auto CAD / Turbo CAD

ПрочееЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Здравcтвуйте.

Необходимо cконвертировать несколько чертежей (примерно 15) из формата *.tcw (Турбокад/TurboCAD V 15) в формат *.dwg (Автокад/AutoCAD). Стандартный экспорт который делает TurboCAD не подходит.

Обращаться только опытным специалистам.

Более подробную информацию в виде эскиза предоставлю по запросу.

Прошу назвать ориентировочную стоимость (порядок).

13 лет назад
ist_int
Илья 
41 годГермания
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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