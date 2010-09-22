Конвертирование рисунка в вектор и доработка

Нужно перенести изображение в вектор и сделать его трафарет

В прикрепленному файлу

http://www.sendspace.com/file/okm8x9

нужно добавить снизу текст более меннее крупно (под логотипом) - "шумоизоляция,автозвук". и адрес сайта www.speedy.su

(примеры надписей сайта оригинала тут http://www.sendspace.com/file/6e70s1 )

этот векторный файл я потом перешлю в контору по рекламе они по ним на заводе должны прогу написать и металлический трафарет вырезать. И по этому трафарету буду делать рекраму на асфальте