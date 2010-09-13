Требуется векторизировать изображения

Нужно перенести изображение в вектор и сделать его трафарет В прикрепленному файлу http://www.sendspace.com/file/okm8x9 нужно добавить снизу текст более меннее крупно (под логотипом) - "шумоизоляция,автозвук". и адрес сайта www.speedy.su (примеры надписей сайта оригинала тут http://www.sendspace.com/file/6e70s1 ) этот векторный файл ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть изображения в формате jpg, одноцветные (контурные). Их необходимо векторизировать. Человек нужен, грубо говоря, на постоянку, т.к. имеется частая потребность в векторизации тех или иных изображений. Пример изображения в прикреплённом файле.
Давать буду пачками (от 10), а иногда и по 1-му.
Нужен человек, который постоянно в сети.
Векторизация одного изображения – 20 рублей.
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