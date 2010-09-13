Требуется векторизировать изображения

Есть изображения в формате jpg, одноцветные (контурные). Их необходимо векторизировать. Человек нужен, грубо говоря, на постоянку, т.к. имеется частая потребность в векторизации тех или иных изображений. Пример изображения в прикреплённом файле.

Давать буду пачками (от 10), а иногда и по 1-му.

Нужен человек, который постоянно в сети.

Векторизация одного изображения – 20 рублей.