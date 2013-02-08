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- Вёрстка сайта Первый Мастер187 просмотров
- Вёрстка сайта Superazs194 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Всё честно, порядочно и справедливо. Порядочным исполнителям советую Игоря для сотрудничества.
$30
8 баллов
11 лет назад
Спасибо за работу. Быстро. Раньше заявленного срока. Все дополнительные "Хотелки" в режиме онлайн. Четкие ответы на вопросы по почте и скайпу. Подтверждение всех этапов работы. Приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всё супер, нет проблем.
$1
10 баллов
11 лет назад
Павел выполнил работу в течение получаса в режиме Online. Все желаемые правки были внесены без каких-либо недовольств. Спасибо за работу! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Всё хорошо. Доволен.
HTML-верстка
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $500
от 15 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 20 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 20 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга