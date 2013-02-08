Paveeeeeeel

Павел Paveeeeeeel

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Портфолио
Отзывы заказчиков
aversco
Игорь 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
11 лет назад
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Все отлично!
Всё честно, порядочно и справедливо. Порядочным исполнителям советую Игоря для сотрудничества.
Ответный отзыв
Valentina_artIT
Валентина 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$30
8 баллов
11 лет назад
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Спасибо за работу. Быстро. Раньше заявленного срока. Все дополнительные "Хотелки" в режиме онлайн. Четкие ответы на вопросы по почте и скайпу. Подтверждение всех этапов работы. Приятно работать. Рекомендую.
Всё супер, нет проблем.
Ответный отзыв
Rosin
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
11 лет назад
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Павел выполнил работу в течение получаса в режиме Online. Все желаемые правки были внесены без каких-либо недовольств. Спасибо за работу! Рекомендую к сотрудничеству.
Всё хорошо. Доволен.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $500
от 15 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 20 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 20 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
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