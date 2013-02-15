Задачи для программиста по движку WordPress

Есть 2 сайта на WordPress.

Сайт первый.

1. В карточке товаров есть возможность оставить отзыв. Каким-то образом движок нагенерировал отдельных страниц под форму отзывов для каждой карточки. То есть получилось большое кол-во пустых повторяющихся страниц с разными адресами. Необходимо исправить этот косяк.

2. На главной странице выводятся изображения товаров. 2 изображения по какой-то причине не показываются, хотя по указанному адресу они есть и при открытии их по прямой ссылке всё работает. Необходимо поправить и этот косяк.

Сайт второй.

1. В калькулятор была забита одна цена. Сейчас цена сменилась. Соответственно, расчёт не верный выдаёт клиенту. Необходимо цену поправить.

Интересен человек с богатым опытом программирования сайтов на WordPress. О цене и сроках договоримся индивидуально.