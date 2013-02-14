Скрипт Crawler (паук) без индексации

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки150 просмотров
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Нужен рекурсивный паук, который будет пробегать по всем страницам сайта.

Нужен серверный вариант, десктоп не предлагать (уже имеется).

Оптимально многопоточный.

Желательно на perl, но рассмотрю и другие варианты.

Как пример можно посмотреть на:

feofilaktov_ru/page/perl-crawler

11 лет назад
banimtel
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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