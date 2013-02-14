Скрипт Crawler (паук) без индексации

webasyst http://www.zdorov-spb.ru Работа по технической поддержке и улучшению сайта. ТЗ 1. Сделать, чтобы товар открывался в новом окне. Причем окно должно открываться не на весь экран. И не во вкладке, а именно в окне. 2. Убрать тексты в подкатегорях «поиск по ...