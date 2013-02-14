Скрипт Crawler (паук) без индексации

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рекурсивный паук, который будет пробегать по всем страницам сайта.
Нужен серверный вариант, десктоп не предлагать (уже имеется).
Оптимально многопоточный.
Желательно на perl, но рассмотрю и другие варианты.
Как пример можно посмотреть на:
feofilaktov_ru/page/perl-crawler
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