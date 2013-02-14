Программирование крупного сайта

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка107 просмотров
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Необходимо выполнить программирование крупного сайта с переносом контента с текущей версии.

11 лет назад
Acora
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
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