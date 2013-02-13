Создать расширение для Google Chrome

Есть задача:

Пользователь интернет-магазина получил заказ от покупателя и ему надо сформировать ТТН (товароно транспортную накладную), можно это сделать вручную, а можно при помощи написания модуля для движка интернет-магазина. Но движков много и разработка под каждый будет не всем удобна и выгодна.

Мы же хотим написать приложение, которое можно "научить" воспринимать нужную информацию ориентируясь на html код страницы заказа. Т.е. запуская приложение нужно сначала его откалибровать, указав где находится первый товар, его название, кол-во, цену, скидку (если есть) и итоговую цену и потом указать где начинается второй товар, таким образом зациклив его.

один раз откалибровав для своего магазина - потом только нажимаешь кнопку "сканировать" и он формирует все данные и предлагает либо сохранить в файл либо передать на определенный сайт эти данные.

Вот такая вот задача, интересует возможность исполнения вами, цена, сроки.