Vamshop

Веб-программированиеЗавершен2 заявки144 просмотра
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В VamShop, если выбрать заказ, можно просмотреть состав заказа (смотрите картинку №1). Вместо налога нужно вывести параметр «количество товара на складе». Задача – надо, чтобы менеджер сразу видел реальный остаток по складу, не заходя на страницу товара.

Второе задание.

Нужно добавить кнопку в админку сайта «остаток на складе» по минусам и нулям.

Все как обычно: сортировка и выбор количества страниц товара на одной странице.

Задача - чтобы менеджер, нажав кнопку «остатки», сразу видел товары, которые отсутствуют на сайте.

11 лет назад
spb1982
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
djtelega
Олег 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$35
2 дня
Быстро вышел на связь, в течение несколько часов сделал работу по Vamshop. мои рекомендации если вам нужен культурный вежливый исполнитель!
Спасибо за интересую задачу, было приятно сотрудничать. Быстрая своевременная оплата, оперативные ответы на вопросы. Отличный заказчик. ;)
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