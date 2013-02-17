В VamShop, если выбрать заказ, можно просмотреть состав заказа (смотрите картинку №1). Вместо налога нужно вывести параметр «количество товара на складе». Задача – надо, чтобы менеджер сразу видел реальный остаток по складу, не заходя на страницу товара.

Второе задание.

Нужно добавить кнопку в админку сайта «остаток на складе» по минусам и нулям.

Все как обычно: сортировка и выбор количества страниц товара на одной странице.

Задача - чтобы менеджер, нажав кнопку «остатки», сразу видел товары, которые отсутствуют на сайте.