Доработка opencart

1. Если к товару прикреплены рекомендованые товары http://awesomescreenshot.com/0bdxbd450

то в списке товара после подписи "Рекомендовано" по аналогии с

http://awesomescreenshot.com/031wskq8a должны отображаться модели этих

рекомендованых товаров через запятую в виде ссылки на сам товар. Например у

товара 1 рекомендованые товар2(модель:1) и товар3(модель:17B).

Значит в списке товаров у товара 1 должна появится надпись Рекомендовано: 1, 17B

2. В табе похожих товарах на странице товара описание товара должно быть продублировано с каталога товаров.

http://awesomescreenshot.com/0c5xbdb94

3. Если количество товаров равно 1 то вместо цены и "Быстрый заказ" должна отображаться надпись "Надпись 1",

если равно 10 "Надпись2", если равно 100 "Надпись3". Менятся должны в карточке товара, в похожих товарах, в списке товаров.

http://awesomescreenshot.com/06bxbdea6

Использовать VQMOD

Указать где и какие изменения вносились.