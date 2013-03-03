Плагин для CKEditor

Необходимо сделать плагин для редактора CKEditor 4.0. Редактор полученный с сайта разработчика в приложении.

Суть плагина – замена стандартного плагина «Image». Вставка картинки должна производиться на бесплатный фотохостинг (например servimg.com или radikal.ru). На форуме forumy2x2.com производится вставка изображения с servimg.com – нужно сделать копию (вид окна в 1.jpg). В отличии от примера «Отформатировать изображение» параметр должен задаваться всегда в файле редактора «config.js» и составлять 500px по ширине (необходимо предусмотреть проверку если картинка по ширине меньше 500px то ее не форматировать). Желательно пользоваться родными элементами редактора (но не обязательно). Пользователь должен выбирать как будет вставлять (файл или урл), затем если файл, то выбрать его и автоматически он загружается на файлообменник (можно добавить сообщение что файл загружен), по кнопке "ОК" изображение вставляем в редактор.

Обязательное условие – пользователь должен иметь возможность выбора только формата «Jpg».

В script radical.doc есть варианты скриптов для загрузки фото на радикал.

В MyPlugin.rar заготовка для плагина.

От Вас требуется только встроить скрипт в плагин.

Оплата по факту исполнения. Во избежание проблем – Вы показываете работу плагина например по скайпу или по тимвьюверу – если работает я сразу оплачиваю.

После выполнения работы с меня хороший отзыв.