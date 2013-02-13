Адоптация Gripsell

Ищу грамотного и опытного программиста для создания сайта. Верстка имеется. Предпочтение отдам исполнителям с положительными и многочисленными отзывами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу толкового PHP программиста для адоптации движка Gripsell для собственных нужд.
ТЗ пока не сформулированно. по описанию движёк написан на PHP + MySQL.
Database:
MySQL version 5 or higher
Technical Requirements:
PHP version 5.2.0 or higher
IonCube Loaders
Apache
PHP Extensions
GD extension with gif/jpeg read/write and FreeType support
mbString
mCrypt
mod rewrite (required for future versions)
MySQL extension
XML extension
Common Functions like FOPEN/FWRITE/FREAD, CURL, and PHPMAIL must be enabled
необходимо будет:
- Локализация движка
- Связать с VK
- Внедрить яндекс карты
- Подключить к платёжной системе
- Внести изменения в логику распределения бонусов
Ваше предложение должно содержать
- Ваш опыт
- Ваша ставка (в час? в месяц?)
- Пример кода
- Проекты, которые вы делали
- Технологии, которые вы используете
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