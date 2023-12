Адоптация Gripsell

Ищу толкового PHP программиста для адоптации движка Gripsell для собственных нужд.

ТЗ пока не сформулированно. по описанию движёк написан на PHP + MySQL.

Database:

MySQL version 5 or higher

Technical Requirements:

PHP version 5.2.0 or higher

IonCube Loaders

Apache

PHP Extensions

GD extension with gif/jpeg read/write and FreeType support

mbString

mCrypt

mod rewrite (required for future versions)

MySQL extension

XML extension

Common Functions like FOPEN/FWRITE/FREAD, CURL, and PHPMAIL must be enabled

необходимо будет:

- Локализация движка

- Связать с VK

- Внедрить яндекс карты

- Подключить к платёжной системе

- Внести изменения в логику распределения бонусов

Ваше предложение должно содержать

- Ваш опыт

- Ваша ставка (в час? в месяц?)

- Пример кода

- Проекты, которые вы делали

- Технологии, которые вы используете