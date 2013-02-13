Программист для доработки проекта на php (Zend)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Требуется php-программист(Zend) для периодических доработок интернет-проекта.

PHP
11 лет назад
vic1804
Максим 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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