Смена страницы при смене региона

Нужно сделать так, чтобы на сайте http://test.express.ru/ при выборе региона «Киев» , пользователя с главной страницы перекидывало на http://test.express.ru/ua/ . При выборе любого другого должно обратно перекидывать на http://test.express.ru/ .

Страницу http://test.express.ru/ua/ нужно создать самому и сделать ее идентично главной. В результате должно получится так, что если пользователь выбирает регион Киев, то с этой страницы http://test.express.ru/ его перекидывает сюда http://test.express.ru/ua/, и сюда http://test.express.ru/ он не может попасть пока не выберет другой регион (тогда его автоматически перекидывает на основной).

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