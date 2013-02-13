Смена страницы при смене региона

Здравствуйте! Нужна легкая админ панель для сайта. Выполнить на PHP + HTML Просто выводить нужные пункты. ТЗ в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать так, чтобы на сайте http://test.express.ru/ при выборе региона «Киев» , пользователя с главной страницы перекидывало на http://test.express.ru/ua/ . При выборе любого другого должно обратно перекидывать на http://test.express.ru/ .
Страницу http://test.express.ru/ua/ нужно создать самому и сделать ее идентично главной. В результате должно получится так, что если пользователь выбирает регион Киев, то с этой страницы http://test.express.ru/ его перекидывает сюда http://test.express.ru/ua/, и сюда http://test.express.ru/ он не может попасть пока не выберет другой регион (тогда его автоматически перекидывает на основной).
Бюджет предлагайте.
Без предоплаты.
Срок — предлагайте
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен англо-русский словарь с транскрипцией в sql дампе. Например словарь Мюллера. Структура такая: id — идентификатор слова. word — слово на английском. value — транскрипция и перевод слова. Если можно выделить транскрипцию в отдельное поле - отлично. Как вариант можно попробовать достать ...Завершен11 лет назад
Имеется Joomshopping 3.13.1, установленный на Joomla 2.5. В списке товаров категории по умолчанию в строке каждого товара выводится только одно фото - фото, которое выбрано как "основное изображение" в атрибутах товара. Необходмо реализовать возможность вывода Трех фото ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужен грамотный программист, знающий Sphinx. В данный момент Sphinx работает для поиска и для определения похожих названий. Нужно устранить баг: в сфинкс почему-то по некоторым полям попадают неверные данные и как результат сортировка работает неправильно по этим ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Интересует переделка Biturbo.by под Partmaster.by или копия последнего + разработка дизайна. Рассматриваются предложения специалистов с опытом.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно организовать доступ клиентов в аккаунту через API Яндекс. Директ. Основная функция: предоставить возможность клиентам просматривать рекламные объявления/статистику на нашем аккаунте, но без права вносить изменения. Жду ваших предложений. Интересуют цены и сроки.Завершен11 лет назад
- $250
Необходимо написать плагин для wordpress`a Суть: К блогу закрывается доступ для всех гостей. Блог почитать может только авторизованный пользователь, для всех остальных выводится форма авторизации/регистрации пользователя для того чтобы зарегистрироваться нужен инвойс, который может генерировать любой зарегистрированный пользователь после авторизации ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброе утро, дорогие фрилансеры. Интересует создание приложения для социальных сетей. Первостепенно вконтакте, по возможности адаптировать его под фейсбук и одноклассников. ТЗ в приложенном файле. Если будут вопросы - в личку. Заявки оставляйте с примерами выполненных работ, ...Завершен11 лет назад
На сайт биржи сайтов(продажа) http://siteshoping.ru/ необходимо установить прием денег для покупки сайтов. Необходимо сделать у каждого пользователя кнопку Баланс, чтобы можно было сделать пополнение баланса, кнопку оплаты покупки и установить размер комиссионных в пользу админа. ...Завершен11 лет назад