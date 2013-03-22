Англо-русский словарь в MySQL

Здравствуйте! Нужна легкая админ панель для сайта. Выполнить на PHP + HTML Просто выводить нужные пункты. ТЗ в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен англо-русский словарь с транскрипцией в sql дампе.
Например словарь Мюллера.
Структура такая:
id — идентификатор слова.
word — слово на английском.
value — транскрипция и перевод слова.
Если можно выделить транскрипцию в отдельное поле - отлично.
Как вариант можно попробовать достать словари из формата Dict:
http://free-dict.narod.ru/download.html
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