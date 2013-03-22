Англо-русский словарь в MySQL

Необходимо написать плагин для wordpress`a Суть: К блогу закрывается доступ для всех гостей. Блог почитать может только авторизованный пользователь, для всех остальных выводится форма авторизации/регистрации пользователя для того чтобы зарегистрироваться нужен инвойс, который может генерировать любой зарегистрированный пользователь после авторизации ...