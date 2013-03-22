Англо-русский словарь в MySQL

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка474 просмотра
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Нужен англо-русский словарь с транскрипцией в sql дампе.

Например словарь Мюллера.

Структура такая:

id — идентификатор слова.

word — слово на английском.

value — транскрипция и перевод слова.

Если можно выделить транскрипцию в отдельное поле - отлично.

Как вариант можно попробовать достать словари из формата Dict:

http://free-dict.narod.ru/download.html

http://dict.pdaprime.ru

MySQL
11 лет назад
webconsult
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
zipo
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Все отлично!
Хороший адекватный заказчик. Сотрудничество прошло гладко.
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