Вывод 3 фото в списке категории Joomshopping

Имеется Joomshopping 3.13.1, установленный на Joomla 2.5.

В списке товаров категории по умолчанию в строке каждого товара выводится только одно фото - фото, которое выбрано как "основное изображение" в атрибутах товара.

Необходмо реализовать возможность вывода Трех фото вместо одного в каждой строке товара списка товаров.

3 фотографии должны браться из перечня всех загруженных для конкретного товара фотографий.

Они могут выбираться пользователем (например, как-либо заменить радио-кнопки "основное изображение" на чек-боксы с возможностью выбора до трех изображений) либо выбираться автоматически (просто первые 3 фото).

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В заявке пожалуйста указывайте стоимость работы.