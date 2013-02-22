Установка способа оплаты на сайт siteshoping

Нужен программист отлично знающий modx Задача: 1. внести изменения по тз на действующем сайте 2. Подключить верстку и функционал по тз на новом сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт биржи сайтов(продажа) http://siteshoping.ru/ необходимо установить прием денег для покупки сайтов. Необходимо сделать у каждого пользователя кнопку Баланс, чтобы можно было сделать пополнение баланса, кнопку оплаты покупки и установить размер комиссионных в пользу админа. То есть как на сайте http://www.kupisayt.ru. Система оплаты WM. можно через робокассу.
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