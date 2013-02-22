Установка способа оплаты на сайт siteshoping

Веб-программированиеЗавершен2 заявки140 просмотров
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На сайт биржи сайтов(продажа) http://siteshoping.ru/ необходимо установить прием денег для покупки сайтов. Необходимо сделать у каждого пользователя кнопку Баланс, чтобы можно было сделать пополнение баланса, кнопку оплаты покупки и установить размер комиссионных в пользу админа. То есть как на сайте http://www.kupisayt.ru. Система оплаты WM. можно через робокассу.

11 лет назад
magadan555
Юрий 
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
v0lume
Артём 
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$70
3 дня
Спасибо, Артем. Молодец, все выполнил как требовалось. Знаток своего дела. Готов обращаться еще не раз.
Хочу сказать, что это наверное единственный заказчик, который не торопил с выполнением. ;) Очень понравилось работать с Юрием
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