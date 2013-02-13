Доработка сайта по функционалу

ТЗ на создание парсинга с сайтов Назначение: 1)Для быстрого оперативного поиска автозапчастей на сайтах поставщиков, 2)для наполнения БД автозапчастей Использование: менеджеры по продажам, по закупкам Внешний вид: программы html или другой понятный менеджарам для выбора поставщиков. Должна быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка сайт по функционалу следующая: необходимо обеспечить
возможность самостоятельной предварительной записи (резервирования) посетителя на
тренировку согласно действующего расписания. Расписание действует для аэробного зала, не для
силового.
В настоящий момент запись на тренировку осуществляется звонком по телефону на ресепшн
спортивного клуба с указанием имени, названия тренировки и времени. Каждый посетитель
клуба имеет карточку, которую считывают на ресепшн, что отмечается в локальной системе. Как
следствие: возможно придется писать модуль интеграции с системой, где отмечается посещение
клуба.
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