Правки на сайте

внести изменения на сайте:

1)раздел производители http://stroi.msk.ru/manufacturers/

формируется автоматически.

производители на вывод берутся из параметров каталога.

пример - тут поле завод в фильтре

http://stroi.msk.ru/catalog/7/16/37/

если в разных разделах встречаются один и тот же завод, то

на странице производителей этот завод выводится один раз - происходит объединение

одинаковых заводов с выводом продукции из обоих мест

Слева на странице вывены логотипы, справа текстовые название производителей

по клинку перехдим на страницу с товарами.

Названия заводов выводятся в отдельный модуль.

Там мы можем загрузить фотографии, ввести необходимые описания.

Проблема:

когда правим параметры у каталога, то после сохранения введенные в модуле производителей описания

сбрасываются. Как-будто там ничего и не было введено.

Нужно устранить эту ошибку

2) добавить форму обраной связи

3)добавить онлайн-консультанта

Жду предложение по цене и срокам реализации