Правки на сайте

Требуется разместить на сайте книгу. Сайт на DataLife Engine 9.7. На сайте разместить ссылку при нажатии на которую открывается книга на всю страницу. То есть вгонять в дизайн не требуется. Рассматриваю предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
внести изменения на сайте:
1)раздел производители http://stroi.msk.ru/manufacturers/
формируется автоматически.
производители на вывод берутся из параметров каталога.
пример - тут поле завод в фильтре
http://stroi.msk.ru/catalog/7/16/37/
если в разных разделах встречаются один и тот же завод, то
на странице производителей этот завод выводится один раз - происходит объединение
одинаковых заводов с выводом продукции из обоих мест
Слева на странице вывены логотипы, справа текстовые название производителей
по клинку перехдим на страницу с товарами.
Названия заводов выводятся в отдельный модуль.
Там мы можем загрузить фотографии, ввести необходимые описания.
Проблема:
когда правим параметры у каталога, то после сохранения введенные в модуле производителей описания
сбрасываются. Как-будто там ничего и не было введено.
Нужно устранить эту ошибку
2) добавить форму обраной связи
3)добавить онлайн-консультанта
Жду предложение по цене и срокам реализации
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