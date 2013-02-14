Требуется разместить на сайте книгу. Сайт на DataLife Engine 9.7. На сайте разместить ссылку при нажатии на которую открывается книга на всю страницу. То есть вгонять в дизайн не требуется. Рассматриваю предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сделать метод с преобразование телефона в международный вид и выводом его и страны на основе таблицы (из 5и первых полей):
http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164C-2011-PDF-E.pdf
Для этого проекта необходимо создать таблицу/пару таблиц, откуда брать данные и на основании их преобразоывать.
вход: телефон в произвольном виде
выход: телефон в международм виде, код страны
примеры:
8495####### > 7495#######
007495####### > 7495#######
81090########## > 90##########
Сделать к 14.02.2013
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