сделать метод с преобразование телефона в международный вид и выводом его и страны на основе таблицы (из 5и первых полей):

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164C-2011-PDF-E.pdf

Для этого проекта необходимо создать таблицу/пару таблиц, откуда брать данные и на основании их преобразоывать.

вход: телефон в произвольном виде

выход: телефон в международм виде, код страны

примеры:

8495####### > 7495#######

007495####### > 7495#######

81090########## > 90##########

Сделать к 14.02.2013