Необходимо создать приложение под Андроид.

Приложение будет иметь всего 1 скрин, никакого меню ничего не нужно.

При загрузке будет показываться splash screen.

Основной скрин будет включать в себя статьи и изображения. Мы дадим Вам ссылку откуда будут парситься статьи с изображениями. Статьи из вконтакте, поэтому под каждой статьей должна быть возможность лайков.

Статьи должны загружаться по 10 штук. Если пользователь спустился до последней статьи, открываются следующие 10 и т.д.

Время загрузки приложения должно быть минимальное.

Сплеш скрин и иконку мы Вам предоставим, а также дизайн основного скрина в psd.