ModX - создание функционала галереи

Требуеться:

1)Форма с которой будут добавляться фото. (фотки будут добавлять пользователи)

2)С фотографией так же должна быть информация. (Кто добавил, когда, Рейтинг, и ещё пару тестовых полей)

3)Модерация фотографий (прежде чем опубликовать, должно пройти модерацию)

4)Возможность удаления/редактирования фотографии.

5) На странице галереи должны отображаться сами фотографий (маленького размера) как на каркасе. Над дизайном ненадо работать. Просто надо сделать само отображение картинок.

6) На странице самой картинки (большого размера) должна быть сама картинка, информация к ней, и комментарии(функциональность комментариев не надо делать.)

СMS — ModX

Подробности по скайпу — shadow_tigran