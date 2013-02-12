ModX - создание функционала галереи

Доброго времени суток уважаемые программисты. Молодой компании требуется веб-программист и дизайнер-верстальщик для разработки инновационного веб-сервиса по оказанию услуг в сфере мобильного маркетинга. Из Нижнего Новгорода. На проект или постоянную основу. З/П бюджет/мес Требования ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуеться:
1)Форма с которой будут добавляться фото. (фотки будут добавлять пользователи)
2)С фотографией так же должна быть информация. (Кто добавил, когда, Рейтинг, и ещё пару тестовых полей)
3)Модерация фотографий (прежде чем опубликовать, должно пройти модерацию)
4)Возможность удаления/редактирования фотографии.
5) На странице галереи должны отображаться сами фотографий (маленького размера) как на каркасе. Над дизайном ненадо работать. Просто надо сделать само отображение картинок.
6) На странице самой картинки (большого размера) должна быть сама картинка, информация к ней, и комментарии(функциональность комментариев не надо делать.)
СMS — ModX
Подробности по скайпу — shadow_tigran
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