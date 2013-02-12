Верстка и программирование проекта. Kohana

Требуется на основе РЕД 5 или иной системы разработать сайт для трансляции видеороликов в реальном времени. Дополнительная инфа по запросу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех!
Нужно создать веб-приложение желательно на Kohana Framework. Нужен два или более разработчика для верстки js скриптинга и собственно программирования БД и приложения.
Краткий функционал сайта:
Сайт предназначен для продажи чехлов под айфоны айпады и иже с ними. На сайте должно быть интерактивное приложение для создания юзерами дизайнов чехлов которые потом они могут заказать. Подгрузка фото как с компа так и из своих акков соц сетей (ФБ, ВК, Одноклассники и из гугл фото)
Основной функционал берем отсюда http://www.onecase.ru - корзина интеграция с соцсетями и остальное
Приложение для создания чехлов можно стянуть отсюда http://www.casetagram.com/design (дизайн будет немного модифицирован под российского пользователя и оставлены только 4 девайсв айфон 4/4s/5 айпад и айпад мини)
Админу должен приходить заказ в виде данных - номер заказа, дата, название и картинка нужного размера которую он запустит на печать(предпечатную подготовку клиент делает сам в люстре или корреле)
Админ может изменять статусы заказов
Юзер может отменить заказ при статусе "в обработке"
Так же должен присутствовать небольшой прайс-каталог готовых чехлов(без корзини) отдельным контент-тайпом
Дизайн почти готов в стадии утверждения осталось около 5 страниц из 16
Бюджет четко 900$ не более
Внимательно посмотрите примеры сайтов по ссылкам выше
Если есть вопросы - пишите постараюсь ответить более детально.
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