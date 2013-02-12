Верстка и программирование проекта. Kohana

Приветствую всех!

Нужно создать веб-приложение желательно на Kohana Framework. Нужен два или более разработчика для верстки js скриптинга и собственно программирования БД и приложения.

Краткий функционал сайта:

Сайт предназначен для продажи чехлов под айфоны айпады и иже с ними. На сайте должно быть интерактивное приложение для создания юзерами дизайнов чехлов которые потом они могут заказать. Подгрузка фото как с компа так и из своих акков соц сетей (ФБ, ВК, Одноклассники и из гугл фото)

Основной функционал берем отсюда http://www.onecase.ru - корзина интеграция с соцсетями и остальное

Приложение для создания чехлов можно стянуть отсюда http://www.casetagram.com/design (дизайн будет немного модифицирован под российского пользователя и оставлены только 4 девайсв айфон 4/4s/5 айпад и айпад мини)

Админу должен приходить заказ в виде данных - номер заказа, дата, название и картинка нужного размера которую он запустит на печать(предпечатную подготовку клиент делает сам в люстре или корреле)

Админ может изменять статусы заказов

Юзер может отменить заказ при статусе "в обработке"

Так же должен присутствовать небольшой прайс-каталог готовых чехлов(без корзини) отдельным контент-тайпом

Дизайн почти готов в стадии утверждения осталось около 5 страниц из 16

Бюджет четко 900$ не более

Внимательно посмотрите примеры сайтов по ссылкам выше

Если есть вопросы - пишите постараюсь ответить более детально.