Миграция Джумла с 1.5.22 на 2.5.8

Требуется на основе РЕД 5 или иной системы разработать сайт для трансляции видеороликов в реальном времени. Дополнительная инфа по запросу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет магазин Джумла 1.5.22+Виртуалмарт 1.1.4
Нужно произвести миграцию с сохранением всех данных и правильной вёрстки
Нужно перейти на стабильную Джумла 2.5.8+Виртуалмарт 2.0.18a
Возьму исполнителем специалиста кто имеет опыт в такой сложной миграции и миграция будет выполнена максимально быстро дабы не навредить клиентам
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