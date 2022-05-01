Миграция Джумла с 1.5.22 на 2.5.8

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок190 просмотров
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Есть интернет магазин Джумла 1.5.22+Виртуалмарт 1.1.4

Нужно произвести миграцию с сохранением всех данных и правильной вёрстки

Нужно перейти на стабильную Джумла 2.5.8+Виртуалмарт 2.0.18a

Возьму исполнителем специалиста кто имеет опыт в такой сложной миграции и миграция будет выполнена максимально быстро дабы не навредить клиентам

11 лет назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
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