Поправить баги, сайт на Битрикс

Веб-программированиеЗавершен4 заявки155 просмотров
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Надо оперативно поправить мелкие ошибки на сайте. Движек - Битрикс. Ссылку на сайт и подробное инфо брошу в личку.

11 лет назад
domano
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$30
1 день
Все быстро как и договаривались. Списались, еще раз все оговорили. Через 2 часа все готово. Рекомендую.
Отличный заказчик, исчерпывающая постановка задачи, незамедлительная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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