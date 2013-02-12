Мультиселект-скрипт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Нужно собрать блок с выпадающим мультиселект согласно макету, на выходе функционал и стили.

Skype: Verstalschik Dima

iсq: 474-612-570

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11 лет назад
artsoul
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад