Натянуть дизайн сайта в psd на joomla

Здравствуйте, сверстали макет, теперь ищем исполнителя кто за адекватную сумму "натянет" этот дизайн на движок prestashop. Сделать это надо отдельной темой, чтобы в случае чего можно было просто вернуться к текущей теме. ну и чтобы не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
SilverLines ТЗ
Натянуть дизайн сайта на шаблон(Joomla 2.5.8 или 2.5.6)
-Верхнее горизонтальное меню
При наведений на одну из категории меню цвет должен менятся с белого на синий(как на скрине.
Категория "Продукты"при наведений курсора должно плавно выезжать подменю из двух пунктов "Акустический кабель" "межблочный кабель"
при клике на раздел "Продукты"и переходе на ее страницу,разделы "Акустический кабель" "Межблочный кабель" должны отображатся справо как меню друг под другом.
_________________________________________________________________________________
-Банер со сменными картинками под горизонтальным меню
Картинки должны плавно менятся
-Новости
Новости на главной странице должны открыватся в разделе "Новости"верхнего горизонтального меню,клика по названию этой новости.
при клике на изображение новсти оно должно увеличиватся.
под новостями должны находится уменьшенные копии изображениий новостей,при клике на которые текущие новости должны плавно сменятся изображением и текстом той новости на миниатюру картинки которой мы кликнули !без обновления страницы тоесть плавно!
_________________________________________________________________________________
-Форум
Форум должен быть на phpbb в разделе /forum
_________________________________________________________________________________
-Внутренние страницы должны быть в таком же стиле,должно быть текстовое наполнение вместо новостного блока и блка "компания Silver lines"
Шаблоны должны быть "резиновыми"
-Сайт должен коректно отображатся на мобильных устройствах (планшетах)не должны пропадать или выезжать за границу экрана. контент сайта должен отображатся пропроционально экрану планшета.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка программы для тендерного сайта, суть заключается в том, что бы был сборщик тенедров (примерно 200 площадок) пример http://client.findtenders.ru/#client:hide можно попробовать пробную версию, в общем нужен практически такой сайт сроки? стоимость?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать галлерею на WP По типу такой http://alenazolotnikova.com/before_after/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Требуется на сайте http://vseshtuchki.ru/ удалить вирус. Обнаруживает его Опера и Яндекс. От вас требуется до вечера удалить иго. Предпочтение быстро и дешево. Оплата по ФактуВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Доделать интернет магазин на Joomla+virtuemart http://191169.budetepl.web.hosting-test.net/ + перенос на новый домен+ доработка фильтра. детали 0960012000Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Блок от-центровать после скролла в подвал в приложение задание жду от вас сроки и бюджетВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо дописать модуль у CMS Made Simple. За ранее благодарю.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется доработка движка доски объявлений http://www.illusionweb.ru/: 1) Возможность включения/отключения подачи ообъявлений пользователями в определенные категории, причем сама категория и ее описание должна остаться доступной. 2) Настроить csv или xls импорт списка категорий/подкатегорий и их описаний (описания категорий/подкатегорий ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт investman.by подписка не работает.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Оптимизация быстродействия сайта на ShopCMS Оптимизация запросов к базе данных и некоторых модулей http://www.ceramtrade.ru Исполнителей не знающих структуры ShopCMS просьба не оставлять заявкиВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад