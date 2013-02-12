Натянуть дизайн сайта в psd на joomla

SilverLines ТЗ

Натянуть дизайн сайта на шаблон(Joomla 2.5.8 или 2.5.6)

-Верхнее горизонтальное меню

При наведений на одну из категории меню цвет должен менятся с белого на синий(как на скрине.

Категория "Продукты"при наведений курсора должно плавно выезжать подменю из двух пунктов "Акустический кабель" "межблочный кабель"

при клике на раздел "Продукты"и переходе на ее страницу,разделы "Акустический кабель" "Межблочный кабель" должны отображатся справо как меню друг под другом.

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-Банер со сменными картинками под горизонтальным меню

Картинки должны плавно менятся

-Новости

Новости на главной странице должны открыватся в разделе "Новости"верхнего горизонтального меню,клика по названию этой новости.

при клике на изображение новсти оно должно увеличиватся.

под новостями должны находится уменьшенные копии изображениий новостей,при клике на которые текущие новости должны плавно сменятся изображением и текстом той новости на миниатюру картинки которой мы кликнули !без обновления страницы тоесть плавно!

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-Форум

Форум должен быть на phpbb в разделе /forum

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-Внутренние страницы должны быть в таком же стиле,должно быть текстовое наполнение вместо новостного блока и блка "компания Silver lines"

Шаблоны должны быть "резиновыми"

-Сайт должен коректно отображатся на мобильных устройствах (планшетах)не должны пропадать или выезжать за границу экрана. контент сайта должен отображатся пропроционально экрану планшета.