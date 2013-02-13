Блок отцентровать после скролла в подвал

Требуется разработка программы для тендерного сайта, суть заключается в том, что бы был сборщик тенедров (примерно 200 площадок) пример http://client.findtenders.ru/#client:hide можно попробовать пробную версию, в общем нужен практически такой сайт сроки? стоимость?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Блок от-центровать после скролла в подвал в приложение задание
жду от вас сроки и бюджет
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