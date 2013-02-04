Калькулятор стоимости

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Калькулятор стоимости утепления фасада для сайта

Я вижу это на яваскрипте который будет формировать на html страничке калькулятор.

Просьба указывать в заявках реальные сроки и стоимость.

11 лет назад
Forel
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад