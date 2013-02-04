Срочно требуется верстальщик со знанием opencat для доработки сайта. Так же приветствуется знание джумлы для дальнейшего сотрудничества. Стоимость правок по сайту обговаривается отдельно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Калькулятор стоимости утепления фасада для сайта
Я вижу это на яваскрипте который будет формировать на html страничке калькулятор.
Просьба указывать в заявках реальные сроки и стоимость.
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