Подключить смс-биллинг и агрегатор платежн. систем

В скрипт сайта отправки смс с подменой номера нужно встроить смс-биллинг(какой лучше?) для оплаты, а также агрегатор платежных систем (какой лучше?). На данный момент в системе имеется только оплата по вебмани мерчант, что очень не удобно в данной сфере.