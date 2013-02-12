Работа по сайту

Нужно создать форму один в один как на сайте http://sprav.yandex.ru/cmd?name=&country=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&city=%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA&country_id=225&geo_id=66&country_code=7&city_code=3812&phone_number=&from_orders=&url=&cmd=show_create_order_form Нужно сделать только "ШАГ1", и чтоб это все сохранялось в БД.